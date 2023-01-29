Берлин, 29 января, 2023, 12:15 — ИА Регнум. По мнению лидера оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца, в данный момент Вооружённым силам ФРГ (бундесверу) необходимо больше бронетехники, кораблей и артиллерии. Он заявил об этом 29 января в интервью газете Bild am Sonntag.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/TASS Председатель ХДС Фридрих Мерц

«Бундесверу срочно требуется новое оснащение. Мы создали все условия для этого в парламенте с помощью специального фонда», — сказал он.

Также Мерц отметил, что бундестаг сделал это девять месяцев назад, однако до настоящего времени ситуация в этом вопросе не изменилась, и добавил, что, по его мнению, ФРГ также нужно провести реорганизацию союзной и национальной обороны.

«Германии нужно больше бронетехники, больше военных кораблей, больше артиллерии. Балтийское море — самое уязвимое море во всей зоне НАТО», — добавил лидер ХДС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольф категорически исключил возможность поставки Украине истребителей и других самолётов боевого назначения.