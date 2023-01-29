Севастополь, 29 января, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Попытки Киева нанести ракетный удар по Крыму не останутся безнаказанными. Об этом 29 января заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

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Он подчеркнул в беседе с РИА Новости, что, даже если переговоры о поставках новых дальнобойных ракет и увенчаются успехом и киевские власти их получат, это не будет означать, что «они будут безнаказанно стрелять по Крыму».

«Нам есть чем обороняться и чем контратаковать, так что один из приближённых Зеленского зря тешит себя мыслью, будто бы он сейчас поставит полуостров на колени. Это не удавалось никому», ― указал парламентарий.

Он также отметил, что реакция со стороны России «будет заранее предсказуемая ― получат по лбу так, что в лучшем случае упадут на спину, а может что и похуже». Кроме того, Белик напомнил, что Россия всегда оставалась непокорённой и весь мир уже убедился в том, что против неё не существует универсального оружия.

Напомним, ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина ведёт в ускоренном режиме переговоры с западными странами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет. Об этом он заявил в эфире телемарафона. По его словам, дальнобойные ракеты нужны для поражения тыловой инфраструктуры и артиллерийских складов российских Вооружённых сил в Крыму.

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Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал эти заявления Подоляки «гавканьем из-под дивана».

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель the American Conservative Майкл Уоррен Дэвис назвал отвратительной идею Украины захватить Крым, используя современное вооружение и технику, поставляемые Соединёнными Штатами и странами Евросоюза.

Он напомнил, что проведённый в 1994 году официальный референдум показал, что около 80% жителей Крыма заинтересованы в объединении с Россией. Эксперт считает, что планы Украины по захвату территорий полуострова не приведут ни к чему хорошему.