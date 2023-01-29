Тегеран, 29 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. На данный момент данных о пострадавших при атаке дронов в Иране гражданах России не поступало. Об этом 29 января сообщает посольство РФ в Тегеране в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Отмечается, что российское диппредставительство в этом вопросе ориентируется на официальное заявление минобороны Ирана, ранее сообщившего, что поздно вечером 28 января была осуществлена атака беспилотников на один из его производственных объектов в Исфахане.

Кроме того, указывается, что в результате этого никто не погиб и нет каких-либо серьёзных повреждений, и добавляется, что системы противовоздушной обороны Ирана сбили нападавший дрон, а также перехватили и уничтожили ещё два беспилотника.

«Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что атака беспилотных летательных аппаратов стала причиной мощного взрыва на складе с боеприпасами в городе Исфахане в центральной части Ирана.