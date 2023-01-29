Санкт-Петербург, 29 января, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Российская фигуристка Мария Талалайкина заявила, что очень рада снова работать в России, хотя выступать дома, на чемпионате Санкт-Петербурга оказалось непросто, сообщает 29 января «Чемпионат».

Kristina Kormilitsyna. Известия Мария Талалайкина

Вернувшаяся из Италии, где она временно выступала за итальянскую сборную, а затем, после получения отказа в виде на жительство, решила ехать обратно в РФ, фигуристка поделилась впечатлениями от своего первого выступления в России.

Поскольку она допустила ряд ошибок в короткой и произвольной программах, Талалайкина признала, что, видимо, мало работала, и решила, что будет работать больше.

«На самом деле, несмотря на то, что я ужасно выступила, я рада, что выступаю, и рада, что я вернулась домой, что так всё получилось, — сказала она. — Может быть, и лучше для меня, что я здесь сейчас, а не в Италии. Для результата нужно ещё больше работать, чтобы его получить».

Фигуристка пообещала, что теперь намерена «выступать на всех возможных турнирах». Она рассчитывает «откатать свои программы и попасть в сборную Санкт-Петербурга».