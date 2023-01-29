Москва, 29 января, 2023, 11:53 — ИА Регнум. В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер Россия проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по рыбному промыслу японцев в российских территориальных водах вокруг Южных Курил. Об этом 29 января сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

«Категорически не приемлем какие-либо «протесты» японской стороны в связи с нашим решением. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к нашей стране, стремление к выправлению двусторонних отношений. Пока такого желания у японского правительства мы не замечаем», — уточнила представитель МИД России.

Речь идёт о Соглашении между правительством Российской Федерации и правительством Японии о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов 1998 года, которое, в частности, направлено на укрепление и развитие добрососедства.