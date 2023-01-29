Краснодар, 29 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. В результат пожара в частном доме в посёлке Октябрьский в Краснодарском крае погибли три малолетних ребёнка, по этому факту следователями возбуждено уголовное дело. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

kuban. sledcom.ru В Курганинском районе возбуждено уголовное дело по факту пожара в домовладении, в котором погибли трое малолетних детей

По информации следователей, утром 29 января произошёл пожар в частном жилом доме в поселке Октябрьском Курганинского района, в котором проживала многодетная семья.

Также указывается, что по окончании тушения возгорания в доме были найдены тела трех малолетних детей, при этом их мать вместе с дочерьми в возрасте семи и 12 лет направлены в медучреждение.

«Незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), по факту пожара в частном доме, в результате которого погибли трое малолетних детей», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что возбуждённое по этому факту уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе пожара в многоэтажном жилом доме в городе Артёме Приморского края сотрудниками противопожарной службы были эвакуированы девять человек, включая двух детей.