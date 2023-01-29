Берлин, 29 января, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Действия Германии по вопросу поддержки Украины вызывают раздражение у Североатлантического альянса и Евросоюза. Такое мнение 29 января в интервью германской газете Bild am Sonntag высказал лидер оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

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Он раскритиковал нерешительную позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по поставкам Киеву танков Leopard 2. Мерц добавил, что к Шольцу осталось много вопросов: почему боевые машины потребовались именно сейчас, а не раньше, как он оценивает боеспособность танков и ход конфликта на Украине.

«Шольц также умалчивает о своих многомесячных колебаниях. В НАТО и ЕС сохраняется значительное раздражение по поводу Германии», ― подчеркнул политик.

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Он также уверен, что конфликт угрожает не только Украине, но и всей Европе, а значит, и «свободе» Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Берлин согласился поставить Киеву роту (14 единиц в классификации НАТО) танков Leopard 2. Боевые машины планируется брать со складов бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие танки из промышленных запасов Германии. Отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц принял такое решение после длительных переговоров.