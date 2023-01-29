Берлин, 29 января, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольф в интервью газете Tagesspiegel 29 января категорически исключил возможность поставки Украине истребителей и других самолетов боевого назначения.

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«Нет, вопрос об истребителях не стоит», — заявил Шольц.

Также в ходе интервью немецкий политик отметил, что все новые и новые требования Украины о поставках вооружения и техники являются предлогом для внутриполитических дебатов в Германии, что «подрывает доверие граждан к решениям правительства».

Ранее сообщалось, что депутат французской оппозиционной партии Мануэль Бомпар призвал обсудить в парламенте последствия решения поставить Украине танки Leclerc.