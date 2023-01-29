Токио, 29 января, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Жители Японии хотят роспуска ключевой нижней палаты парламента и проведения досрочных выборов перед повышением налогов для увеличения расходов на обороноспособность страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного информагентством Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Согласно исследованию, 77,9% опрошенных жителей Японии выступили за проведение досрочных выборов, а 19,3% респондентов считают, что нет необходимости распускать парламент и проводить досрочные выборы.

Опрос проводился 28–29 января, число его участников агентство не указало.

Напомним, в конце декабря власти Японии сообщили о планах провести досрочные выборы в нижнюю палату парламента перед повышением расходов на оборону. Правительство намерено вдвое увеличить военные расходы, до 2% ВВП, по аналогии со странами НАТО.