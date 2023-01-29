Челябинск, 29 января, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Запланированные на февраль концерты ДДТ»в Челябинской и Оренбургской областях перенесены «на неопределённый срок», сообщает сайт гастрольного тура группы.

Марина Каширская ИА REGNUM ДДТ

Так, на неопределённый срок переносятся запланированные ранее концерты в Челябинске (17 февраля), в городе Магнитогорске Челябинской области (19 февраля) и в Оренбурге (21 февраля).

Концерты не состоятся в назначенные дни «по независящим от группы и организаторов причинам». «Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», — говорится в сообщении.

Напомним, в Челябинске концерт ДДТ отменяется уже не в первый раз. В 2020 году его из-за ковида перенесли на 2021 год, а затем — на 13 мая 2022 года. Концерт, который должен был пройти на арене «Трактор», снова перенесли — на 17 февраля 2023 года.

Перенос концерта объяснили тем, что ледовую арену нужно готовить к первенству России по хоккею среди юношей.

Напомним также, что 18 мая 2022 года концерт ДДТ прошёл в Уфе. После этого мероприятия полиция составила на Шевчука административный протокол, поскольку он сделал в перерыве между песнями резкое заявление против спецоперации на Украине.

Лидер ДДТ был в итоге оштрафован на 50 тысяч рублей.