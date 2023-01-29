Донецк, 29 января, 2023, 11:27 — ИА Регнум. Повреждения при обстреле вооружёнными формированиями Украины Иловайска Донецкой Народной Республики (ДНР) из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS получены железнодорожной инфраструктурой города. Об этом 29 января сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Отмечается, что ранее появились дополнительные данные о последствиях обстрелов населённых пунктов в регионе со стороны войск киевского режима.

«Иловайск — зафиксированы повреждения железнодорожной инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что несколько районов Донецка и населённый пункт Яковлевка были обстреляны вооружёнными формированиями Украины в ночь на 29 января.