Москва, 29 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. В Донбасс будут отправлены четыре робототехнические платформы «Маркер» (совместный проект Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ и НПО «Андроидная техника», которое является разработчиком антропоморфного робота «Фёдор»). Об этом 29 января сообщил руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

Автор: Виталий Тимкив. РИА Новости Мобильная робототехническая платформа «Маркер»

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«Исполнительный директор магнитогорской «Андроидной техники» Евгений Дудоров только что сообщил, что началась погрузка для отправки в Донбасс четырёх беспилотных «Маркеров», ― написал в сообщении в телеграм-канале Рогозин.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января глава группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что боевая робототехническая платформа «Маркер» будет испытана в зоне проведения спецоперации Вооружённых сил РФ. Теперь этой машине предстоит пройти боевое крещение в Донбассе.

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Как отметил Рогозин, роботы имеют техническое зрение и автоматическую систему управления, а также способны работать в условиях радиоэлектронной борьбы в автономном режиме, выполняя боевые задачи самостоятельно и обеспечивая целеуказание вражеских объектов на расстоянии не менее 15 км.

Напомним, в октябре 2021 года робототехническую платформу «Маркер», которую разрабатывали российская компания «Андроидная техника» и Фонд перспективных исследований, привлекли к охране космодрома «Восточный».