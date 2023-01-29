Москва, 29 января, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Дочь русского генерала и известного военачальника Николая Иосифовича Раттэля ушла из жизни 26 января в Москве. Ей было 80 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Свеча

Наталья Николаевна Раттель последнее время находилась в хосписе в Зеленограде. 26 марта сотрудники учреждения сообщили о её смерти.

«В хосписе скончалась 80-летняя пациентка. Женщина страдала хроническими заболеваниями, гипертонической болезнью, ишемией головного мозга, перенесла инсульт», — сообщили ИА REGNUM в медицинском учреждении.

Отец Натальи Николаевны был известным русским генералом, который прошёл Русско-японскую, Первую мировую и Гражданскую войны. Николай Иосифович Раттэль был награждён 7 орденами, Георгиевским оружием и удостоен Высочайшего благоволения за отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военных действий. Отметила талант военачальника своим орденом и Румынская империя. Раттель успел послужить в Российской империи, РСФСР и СССР.

С 1918 по 1921 год Николай Раттэль возглавлял Всероссийский главный штаб (позднее был переименован в Генеральный штаб Вооружённых сил), был фактически руководителем Красной армии.

Николай Иосифович Раттэль

В марте 1930, через 5 лет после того, как генерал был выведен в резерв, его арестовали по надуманному обвинению в связях с заграничной антисоветской организацией. Но вскоре его отпустили, через 8 лет бывший генерал был снова арестован. В 1939 году Военная коллегия Верховного суда СССР признала его причастным к контрреволюционной заговорщической террористической организации и приговорила к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. Раттэль был реабилитирован только в ноябре 1956-го.