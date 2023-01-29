Берлин, 29 января, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц считает, что телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеют особое значение и их необходимо возобновить.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы намерены вновь проводить телефонные разговоры с [Владимиром] Путиным, потому что нужно говорить друг с другом », — цитирует канцлера газета Tagesspiegel 29 января.

Также Олаф Шольц добавил, что считает специальную военную операцию на Украине ужасной и бессмысленной войной.

«Иногда речь шла о вопросе обмена заключенными, о зерновых сделках, о ситуации и безопасности Запорожской атомной электростанции», — заключил политик.

Напомним, что Шольц и Путин в последний раз говорили друг с другом в рамках телефонного разговора 2 декабря 2022 года.

Ранее Олаф Шольц заявлял, что Германия получила полную независимость от российских нефти и газа.