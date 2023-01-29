Москва, 29 января, 2023, 11:15 — ИА Регнум. У всех, кто участвует в разработке российской экономической политики, имеется вся необходимая для этого информация, которая была засекречена из-за ведущейся Западом против России гибридной войны. Об этом 29 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит газета Financial Times.

ИА REGNUM Россия

«Ведется гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные», — сказал он.

Также представитель Кремля подчеркнул, что у всех, кто принимает участие в разработке экономической политики России, есть доступ ко всем необходимым для этого данным.

Кроме того, в публикации издания утверждается, что в данный момент властные круги России якобы дискутируют на тему того, нужно ли рассекречивать больше данных о состоянии российской экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг слухи о якобы получении президентом Российской Федерации Владимиром Путиным неполных данных об экономике.