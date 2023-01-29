Москва, 29 января, 2023, 11:13 — ИА Регнум. С февраля в России вступает в силу ряд законов, в их числе — нормы об индексации материнского капитала, кроме того, начинают действовать ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы, передает корреспондент ИА REGNUM 29 января.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

Так, материнский (семейный) капитал будет проиндексирован на 11,9% и составит 587 тыс. рублей на первого ребенка, 775,6 тыс. рублей — на второго.

«Помощь семьям, создание всех условий для развития и воспитания детей — приоритет государственной политики России», — цитирует спикера Госдумы Вячеслава Володина телеграм-канал Госдумы.

Также с 1 февраля начинают действовать ответные меры на введение потолка цен на российские энергоресурсы. Благополучие Евросоюза строилось на дешевых российских энергоресурсах, для них времена стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом, заявил Володин.

«За авантюрную политику глав европейских государств заплатят их обычные граждане», — отметил он.

Законом вводится запрет на поставки российской нефти иностранным юридическим и физлицам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Кроме того, с февраля вводится наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете», предполагаются существенные штрафы.

Также, согласно вступающим в силу законам, деятельность ФСБ, СВР, ФСО, Минобороны и МВД не является предоставлением муниципальных и государственных услуг. Мера позволит защитить сведения о методах и тактике их работы.

Одновременно ужесточается госконтроль в сфере охоты, ускоряется обеспечение жильем уволенных с военной службы.

Госдума в январе приняла закон о расширении практики геномной регистрации. Обязательной регистрации ДНК будут подлежать подозреваемые, обвиняемые и уже осужденные преступники, в том числе подвергнутые административному аресту граждане.