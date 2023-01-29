Тегеран, 29 января, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Министерство обороны Ирана подтвердило, что взрыв в центре производства боеприпасов в городе Исфахане произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает IRNA.

Ловушка для вражеского БПЛА над крышей здания. Исфахан. Иран

По данным ведомства, атаку совершили три дрона. Один беспилотник удалось сбить комплексом ПВО. В оборонном ведомстве не сообщили, кого Иран считает виновным в атаке.

«Два других попали в оборонительные ловушки и взорвались», — уточнили в минобороны, назвав атаку «безуспешной».

Сообщается, что в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Незначительные повреждения обнаружили лишь на крыше мастерской.

Как передавало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел 29 января на одном из предприятий военно-промышленного комплекса минобороны Ирана.

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