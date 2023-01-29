Токио, 29 января, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Граждане Японии снова могут получить визы для поездок в Китай. Выдачу разрешительных документов 29 января возобновили посольство и консульство Китая в Токио. Об этом посольство КНР в Японии сообщило в соцсети WeChat, пишет агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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«С сегодняшнего дня посольство и консульство Китая в Японии возобновляют выдачу обычных виз для граждан Японии, направляющихся в КНР», ― говорится в сообщении.

Напомним, в конце декабря в Японии ввели обязательный экспресс-тест на коронавирус для всех прибывших из Китая и для тех, кто посетил КНР в течение последних семи дней. С 8 января эти меры ужесточили, потребовав предоставить еще и справку об отрицательном тесте, сделанном за 72 часа до вылета в Японию, а по прибытии сдать ПЦР-тест.

В свою очередь Китай с 10 января 2023 года приостанавил выдачу практически всех видов виз гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, также 10 января Пекин принял ответные меры на антиковидные действия Сеула в отношении путешественников, прибывающих из КНР. Так, Пекин временно прекратил выдавать гражданам Южной Кореи временно краткосрочные визы в Китай.