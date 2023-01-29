Исламабад, 29 января, 2023, 10:57 — ИА Регнум. В провинции Белуджистан в Пакистане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса погиб 41 человек. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает газета Dawn.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации источника, ДТП на пути следования автобуса из Кветты в Карачи, по предварительным данным, произошло из-за превышения скорости водителем автобуса. На момент происшествия в транспортном средстве находились 48 пассажиров.

Ранее сообщалось, что жертвами дорожно-транспортного происшествия с автобусом в Турции стали 28 человек, из которых четверо погибли.