Москва, 29 января, 2023, 10:51 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Financial Times 29 января опроверг слухи о получении Путиным неполных данных об экономике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Любые утверждения относительного того, что он получает искаженную информацию, являются неверными. Президент обладает полной информацией, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства», — заявил Песков.

В субботу, 28 января, в пресс-службе Ассоциации добытчиков минтая сообщили, что Россия опередила США по объемам произведенного продукта.

Ранее компании «Открытие» и «Росгосстрах», приводя результаты исследования, сообщали, что большинство россиян хотели бы получать заработную в размере от 50 до 100 тысяч рублей.