Екатеринбург, 29 января, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В Екатеринбурге водитель за рулем иномарки выехал на тротуар и сбил четырех человек, сообщает местная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Установлено, что инцидент произошел на улице Готвальда. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo на регулируемом перекрестке выехал на красный свет и, уходя от столкновения с другим автомобилем, наехал на пешеходов.

В ДТП пострадали четыре пешехода, в том числе 17-летний молодой человек.

В Госавтоинспекции по Екатеринбургу добавили, что за рулем автомобиля Chevrolet находилась 20-летняя девушка. Она сказала, что очень торопилась забрать дочь от подруги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Турции в результате ДТП с участием автобуса погибли четыре человека, еще 24 получили травмы.