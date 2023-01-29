Казань, 29 января, 2023, 10:49 — ИА Регнум. В Татарстане в возрасте 53 лет скончался министр здравоохранения региона Марат Садыков, сообщил 29 января депутат Госдумы Айрат Фаррахов («Единая Россия»), бывший глава регионального минздрава, в своём телеграм-канале.

Gossov. tatarstan.ru Марат Садыков

По словам Фаррахова, он был потрясён, узнав о внезапной кончине Садыкова, и глубоко скорбит.

«Марат Наилевич внёс большой вклад в развитие татарстанского здравоохранения, хотел и мог сделать ещё очень многое для отрасли, но судьба оказалась так несправедлива», — сообщает Фаррахов.

Напомним, Садыков занимал должность главы минздрава Татарстана с 2018 года.