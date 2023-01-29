Москва, 29 января, 2023, 10:42 — ИА Регнум. При победе России в спецоперации по денацификации на Украине это станет для Китая сигналом для начала разрешения вопроса с Тайванем. Такое мнение 29 января высказал военный эксперт, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Если Россия побеждает на Украине, то для того же Китая это будет сигналом, что надо брать Тайвань, и немедленно», — сказа он в беседе с Ura.ru.

При этом Никулин отметил, что на Тайване ведётся производство транзисторов, микрочипов и всей остальной элементной базы для всей в мире электроники, а потому США не могут себе позволить допустить такую потерю.

Также военный эксперт указал, что в данный момент за ситуацией на территории Украины следит весь мир, а для США она, по его мнению, является принципиальным вопросом, так как это «покушение на их мировой порядок, который они установили 30 лет назад».

«Если Россия побеждает, то это будет сигнал. На нас же весь мир смотрит. 85% населения земного шара санкции не поддержало, как и страны, которые представляют это население. Они сейчас смотрят, чем все закончится», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка под командованием лейтенанта Мусы Хамова вступил в бой с превосходящими силами ВСУ, но вышел победителем из этого сражения.