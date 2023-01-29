Командир танкового экипажа ВС РФ рассказал о неравном бое с танками ВСУ
Москва, 29 января, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Экипаж танка под командованием лейтенанта Мусы Хамова вступил в бой с превосходящими силами ВСУ, но вышел победителем из этого сражения. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
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Танкисты смогли уничтожить десять боевых машин противника. Оставшиеся в живых боевики бросили технику и попытались убежать, но были захвачены в плен. Хамов рассказывает о том, как удалось их поймать.
«Танкисты никогда не сдаются, ― подчеркнул офицер. ― Батальон у нас боевой».
Также сообщается, что командир танкового взвода Муса Хамов из Кабардино-Балкарии был удостоен медали Суворова за профессионализм и мужество при выполнении боевых задач.
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«Когда праздники будут, буду носить», ― говорит лейтенант, с гордостью показывая медаль.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее награждённый орденом Мужества командир танковой роты старший лейтенант Андрей Смагин рассказал, как он и его бойцы обманули боевиков ВСУ.