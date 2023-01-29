Москва, 29 января, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Следователи установили причину убийства двух человек в квартире на улице Флотской в Москве. Об этом ТАСС сообщила Юлия Иванова, представитель Главного следственного управления СК по Москве.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

По её словам, причиной убийства женщины и её сына в московской квартире стал отказ в прописке бывшего мужа. Предварительно, следователи установили, что бывшие супруги находились в длительном конфликте. Женщина не хотела прописать в квартире своего бывшего мужа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в жилом доме на улице Флотской нашли тела двух мужчин и женщины, все с признаками насильственной смерти. Установлено, что мужчина 45 лет в ходе ссоры совершил убийство бывшей супруги и их сына.