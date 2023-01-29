Москва, 29 января, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Америки не считать Украину своей колонией и покинуть республику.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Сегодня Украина — полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны», — констатировал спикер палаты парламента в телеграм-канале.

Он также обратил внимание на то, что на Украине находятся американские инструкторы, наёмники, кроме того, для спасения киевского режима Штаты начали поставлять тяжёлые вооружения.

«Всё это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — сделал вывод Володин.

«Янки, вон с Украины!» — потребовал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Запад делает ставку на поставки бронемашин и артиллерийских орудий Киеву, но не танков, к которым сейчас приковано всеобщее внимание, пишет издание The New York Times.

Одновременно группа американских военных чиновников «тихо подталкивает» Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину, информируют источники Politico.

Читайте также: США объявили о поставках Abrams Киеву, «прикрывая» Германию