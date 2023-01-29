Володин заявил об участии США в боевых действиях на Украине
Володин расценил поставки оружия США Украине как участие в боевых действиях
Москва, 29 января, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от Америки не считать Украину своей колонией и покинуть республику.
«Сегодня Украина — полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны», — констатировал спикер палаты парламента в телеграм-канале.
Он также обратил внимание на то, что на Украине находятся американские инструкторы, наёмники, кроме того, для спасения киевского режима Штаты начали поставлять тяжёлые вооружения.
«Всё это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», — сделал вывод Володин.
«Янки, вон с Украины!» — потребовал парламентарий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Запад делает ставку на поставки бронемашин и артиллерийских орудий Киеву, но не танков, к которым сейчас приковано всеобщее внимание, пишет издание The New York Times.
Одновременно группа американских военных чиновников «тихо подталкивает» Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину, информируют источники Politico.
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