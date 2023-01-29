Артём, Приморский край, 29 января, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Во время пожара в многоэтажном жилом доме в городе Артёме Приморского края сотрудниками противопожарной службы были эвакуированы девять человек, включая двух детей. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Уточняется, что о пожаре в девятиэтажном жилом доме на улице Кирова в Артёме стало известно в 12:01 (05:01 мск) и по прибытии сотрудников противопожарной службы в подъезде дома было сильное задымление из-за пожара в квартире на третьем этаже. При этом 22 человека смогли сами эвакуироваться из горящего дома.

«(Пожарными)… при помощи спасательных устройств были спасены девять человек, в том числе двое детей, которые не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры из-за сильного задымления», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также пожарными из горящей квартиры был вынесен пострадавший мужчина 1965 года рождения, который затем был передан экипажу скорой помощи.

Помимо этого, отмечается, что в данный момент ведётся установление причин возгорания и полученного в результате него ущерба, на месте происшествия работают дознаватели МЧС РФ. Площадь пожара составила порядка 24 квадратных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что процессуальную проверку после гибели ребёнка в результате пожара в частном доме в Астрахани проводят следователи.