Вашингтон, 29 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Чтобы «оттенить» решение Германии в короткие сроки оснастить Киев танками Leopard, американцы объявили о планах поставить со своей стороны Abrams, пишет The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Это решение стало результатом компромисса, утверждают источники издания. Вашингтон хотел, чтобы Берлин побыстрее согласился передать Киеву Leopard 2 и разрешить сделать это тем странам, у которых танки стоят на вооружении.

Расчёт США строился на том, что ВСУ легче будет освоить Leopard, чем Abrams. К тому же Leopard 2 легче будет ремонтировать. По данным издания, таких немецких танков сейчас в общей сложности имеется у разных стран порядка двух тысяч.

Со своей стороны Германия ставила условие — чтобы американцы передали Киеву свои танки. Иначе получалось бы, что именно Берлин отвечает за накачку Киева бронетехникой.