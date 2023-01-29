США объявили о поставках Abrams Киеву, «прикрывая» Германию
Вашингтон, 29 января, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Чтобы «оттенить» решение Германии в короткие сроки оснастить Киев танками Leopard, американцы объявили о планах поставить со своей стороны Abrams, пишет The Washington Post.
Это решение стало результатом компромисса, утверждают источники издания. Вашингтон хотел, чтобы Берлин побыстрее согласился передать Киеву Leopard 2 и разрешить сделать это тем странам, у которых танки стоят на вооружении.
Расчёт США строился на том, что ВСУ легче будет освоить Leopard, чем Abrams. К тому же Leopard 2 легче будет ремонтировать. По данным издания, таких немецких танков сейчас в общей сложности имеется у разных стран порядка двух тысяч.
Со своей стороны Германия ставила условие — чтобы американцы передали Киеву свои танки. Иначе получалось бы, что именно Берлин отвечает за накачку Киева бронетехникой.