Киев, 29 января, 2023, 10:15 — ИА Регнум. В Одесской области продолжаются экстренные отключения света. Об этом 29 января сообщили в энергохолдинге ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Включи свет в последний раз

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«На всей территории области 29 января продолжат действовать экстренные отключения света», ― говорится в сообщении холдинга в телеграм-канале.

Отмечается, что энергетики делают всё возможное, чтобы жители Одесской области как можно скорее могли вернуться к стабилизационным графикам отключений.

Также сообщается, что стабилизационные графики отключения применяются в Киевской и Днепропетровской областях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Укрэнерго» заявили, что Одесская область из всех регионов Украины испытывает наибольшие трудности с энергоснабжением. Как пояснили в компании, здесь ситуация самая тяжёлая «из-за значительных повреждений» энергетических объектов. В этом регионе «восстановление плановой схемы питания требует больше времени, чем раньше».

Добавим, что в других регионах страны наблюдается существенный дефицит в энергосистеме. Украинская энергосистема пока не восстановлена после повреждений настолько, чтобы полностью покрыть потребление.