В результате пожара в частном доме в Астрахани погиб ребёнок
СК начал проверку после гибели ребёнка при пожаре в частном доме в Астрахани
Астрахань, 29 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Процессуальную проверку после гибели ребёнка в результате пожара в частном доме в Астрахани проводят следователи. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.
«Следственным отделом по Советскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели ребёнка», — говорится в сообщении.
Также указывается, что, по данным следователей, в ночь на 28 января произошёл пожар в частном деревянном доме по улице Школьной в Советском районе Астрахани и после окончания работ по его ликвидации было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения.
Кроме того, указывается, что, согласно предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, и добавляется, что в данный момент ведётся установление всех обстоятельств трагического инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара в поселке Сватково Московской области погибли два человека.