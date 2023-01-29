Астрахань, 29 января, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Процессуальную проверку после гибели ребёнка в результате пожара в частном доме в Астрахани проводят следователи. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«Следственным отделом по Советскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области проводится процессуальная проверка по факту гибели ребёнка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по данным следователей, в ночь на 28 января произошёл пожар в частном деревянном доме по улице Школьной в Советском районе Астрахани и после окончания работ по его ликвидации было обнаружено тело мальчика 2018 года рождения.

Кроме того, указывается, что, согласно предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание, и добавляется, что в данный момент ведётся установление всех обстоятельств трагического инцидента. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате пожара в поселке Сватково Московской области погибли два человека.