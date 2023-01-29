Геническ, Херсонская область, 29 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, сообщил 29 января представитель экстренных служб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Уточняется, что за ночь по пяти населенным пунктам, расположенным в Херсонской области, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 29 снарядов. Под обстрелом оказались населенные пункты Каховка, Корсунка, Алёшки, Саги, Покровское.

«В общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — сообщил представитель в экстренных службах.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины (ВФУ) обстреляли несколько районов Донецка и населённый пункт Яковлевка в ночь на 29 января.