Симферополь, 29 января, 2023, 10:04 — ИА Регнум. Планы Украины по захвату территорий Крыма не приведут ни к чему хорошему, так как население республики хочет быть в составе Российской Федерации, считает издание the American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Обозреватель Майкл Уоррен Дэвис назвал отвратительной идею Украины захватить регион, используя современное вооружение и технику, поставляемые Соединенными Штатами и странами Евросоюза.

«Официальный референдум, проведенный в 1994 году, показал, что около 80% жителей Крыма заинтересованы в объединении с Россией», — напомнил обозреватель.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков высмеял угрозы Киева о нанесении ракетного удара по территории полуострова.