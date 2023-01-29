Москва, 29 января, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Новый вид мошенничества, при котором злоумышленники обманывают потенциальных жертв под предлогом трудоустройства, появился в России. Об этом 25 января сообщила пресс-служба «Сбера» в своём телеграм-канале.

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Отмечается, что при этой схеме мошенники размещают в интернете вакансии о самой обыкновенной работе и ожидают откликов от потенциальных кандидатов.

Кроме того, указывается, что при этом ведётся правдоподобный диалог с соискателями, которым высылается договор и которых просят выслать номер карты, а также может даже быть поставлена задача для того, чтобы у потенциальной жертвы появилось доверие к такой «компании».

«Главная опасность кроется вот в чём. «Работодатель» попросит сказать код из смс, которая поступит новому сотруднику. Якобы это нужно для перечисления гонорара. И если назвать код, мошенники смогут списать деньги», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим в «Сбере» рекомендовали соблюдать простые правила безопасности: проверять, существует ли такая компания на самом деле, и при подозрительно выглядящем профиле таковой в интернете обратиться в фирму напрямую; чётко помнить, что одноразовые пароли из смс сообщать никому нельзя; в случае, если человека просят указать три цифры с оборота карты, знать, что это мошенники, так как такой код является личной информацией гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что схему, при которой для обмана пожилых жителей России используются повторные телефонные звонки, начали применять мошенники.