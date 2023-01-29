Париж, 29 января, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, против которого выступают профсоюзы и большая часть оппозиции, «больше не подлежит обсуждению». Об этом заявила 29 января премьер-министр Франции Элизабет Борн в интервью France Info.

gouvernement.fr Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Это больше не подлежит обсуждению, выход на пенсию в 64 года», — сказала Борн.

По её словам, это компромисс, который правительство Франции предложило после беседы с организациями работодателей и профсоюзами, обменявшись мнениями с различными парламентскими группами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пенсионную реформу, которая подразумевает поднятие возраста выхода на пенсию до 65 лет, планирует провести правительство Франции летом 2023 года.

Ранее по теме: Во Франции пенсионную реформу проведут летом 2023 года