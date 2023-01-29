В городе Анадыре объявлено штормовое предупреждение
Анадырь, 29 января, 2023, 09:45 — ИА Регнум. В городе Анадыре (Чукотский автономный округ) в воскресенье, 29 января, было объявлено штормовое предупреждение, сообщается в Telegram-канале главы региона Романа Копина.
Андрей Шапран ИА REGNUM
Анадырь, Чукотка
«В Анадыре объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу, сегодня вечером и завтра в течение дня ожидается ветер порывами до 34 метров в секунду с метелью», — говорится в сообщении.
Также губернатор отметил, что жителям города необходимо проявить осторожность, не выходить на улицу без острой необходимости.
В субботу, 28 января, в акваториях Тихого океана, а также Охотского и Берингова морей в Камчатском крае объявили штормовое предупреждение.