Вашингтон, 29 января, 2023, 10:25 — ИА Регнум. В возрасте 73 лет умер лидер американской рок-группы Television Том Верлен, пишет The New York Times.

Bene Riobó Том Верлен

О смерти Верлена сообщила Джесси Пэрис — дочь певицы Патти Смит. По её словам, Верлен умер после «непродолжительной болезни».

Напомним, Том Верлен — это псевдоним гитариста, клавишника и автора песен, настоящее имя которого — Томас Миллер. Marquee Moon — дебютный альбом группы Television — вышел в 1977 г.