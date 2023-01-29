Симферополь, 29 января, 2023, 09:41 — ИА Регнум. Заявления советника офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что киевский режим после принятия решения о поставках ему танков от стран Запада проводит переговоры по поставкам ему ракет увеличенной дальности и военной авиации для ударов по российскому Крыму, являются «гавканьем из-под дивана». Об этом 29 января заявил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Как отметил Крючков, слова которого приводит РИА Новости, у угрожающего России «ударами» по Крыму Подоляка нет никакого понятия о войне, стратегии, тактике и характеристиках вооружений.

«Типичная украинская история — гавкать из-под дивана на Россию, а ночами думать, как подороже продать родину. Я думаю, первые наши танки в Киеве встречать с караваем будут как раз Подоляк и (бывший советник главы офиса Зеленского Алексей) Арестович — в веночках и лентах», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что заявления властей США на тему того, что поставки странами Запада танков киевскому режиму якобы не являются эскалацией, — это отрицание очевидного.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013–2014 годов на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.