Сергиев Посад, Московская область, 29 января, 2023, 09:30 — ИА Регнум. В результате пожара в поселке Сватково Московской области погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье, 29 января, в пресс-службе Главного управления России по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри частного дома на площади 70 квадратный метров. В результате пожара погибли два человека», — сказал собеседник агентства.

Как сообщается на официальном сайте департамента, пожар, произошедший в доме №28 на улице 2-я Линия, потушен. Также приняты меры по ликвидации последствий происшествия.

Ранее сообщалось, что 29 января в Алма-Ате (Казахстан) на горнолыжном курорте произошло возгорание в трехэтажном ресторане.