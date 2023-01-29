Пхеньян, 29 января, 2023, 09:24 — ИА Регнум. В случае, если Соединённые Штаты и далее будут продолжать распространение сообщений о якобы «торговле» КНДР оружием с Россией, им придётся столкнуться с нежелательными для себя последствиями. Об этом 29 января заявил глава департамента по делам США в МИД Северной Кореи Квон Чон Гын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Как отметил северокорейский дипломат, ранее Вашингтон вновь безо всяких доказательств заявил о «перспективе торговли оружием», попытавшись таким образом «глупо» оправдаться за собственные поставки вооружений киевскому режиму.

«Соединенные Штаты должны иметь в виду, что они столкнутся с поистине неинтересными последствиями, если продолжат распространять глупости против нашей страны», — сказал он.

Также Квон Чон Гын уточнил, что конфликт на Украине не начался бы в случае, если бы США не подталкивали НАТО к расширению в восточном направлении, что ущемляло законные интересы безопасности России.

При этом глава департамента МИД КНДР подчеркнул, что поставки оружия режиму Киева являются преступными и нужны странам Запада для того, чтобы сохранять нестабильность на международном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший украинский посол в Германии, замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что Германии следовало бы передать Киеву подводную лодку HDW Type U-212 в рамках «военной помощи».