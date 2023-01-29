Киев, 29 января, 2023, 09:10 — ИА Регнум. Германии следовало бы передать Киеву подводную лодку HDW Type U-212 в рамках «военной помощи». Такую идею высказал бывший украинский посол в Германии, замглавы МИД Украины Андрей Мельник, пишет Spiegel.

Bundeswehr-Fotos. Подлодка серии HDW Type U-212

Издание цитирует пост Мельника в Twitter, где украинский дипломат выдвигает «ещё одну креативную идею» и напоминает, что у Германии есть «одна из лучших подводных лодок в мире: HDW — Class 212A».

Заявив, что у Германии есть шесть субмарин типа 212, Мельник пишет: «Почему бы не отправить одну на Украину? Это может вытеснить российский флот из Чёрного моря».

Издание называет поведение Мельника «политическим попрошайничеством».

Напомним, Берлин согласился передать Киеву танки Leopard. Киев также запрашивает у НАТО самолёты и ракеты.

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