Сеул, 29 января, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Солдат южнокорейской армии в результате неосторожности открыл огонь на демаркационной линии с КНДР, сообщает 29 января агентство Рёнхап.

U.S Army Демилитаризованная зона. Южная Корея

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что во время учений армейского подразделения вдоль демаркационной линии в восточной провинции Канвондо южнокорейский солдат непредумышленно сделал четыре выстрела из своего пулемёта. Все пули при этом попали в южную часть ограждения на демаркационной линии.

Южнокорейская сторона тут же по радио сообщила КНДР о случайном характере происшедшей стрельбы. Но при этом южнокорейские солдаты в демилитаризованной зоне были приведены в состояние боевой готовности.

Это был первый инцидент с применением оружия в демилитаризованной зоне с мая 2020 года.

Напомним, что демилитаризованная зона, имеющая длину 241 км и ширину 4 км, тянется поперёк всего Корейского полуострова, разделяя КНДР и Южную Корею.