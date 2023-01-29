Веллингтон, 29 января, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Число погибших в результате наводнения в Новой Зеландии, как передает в воскресенье, 29 января, радиостанция Radio New Zealand, возросло до четырех.

Li Qiaoqiao/XinHua/Global Look Press Наводнение в Новой Зеландии

Отмечается, что полиция обновила данные о числе жертв после того, как было найдено тело мужчины. Тело было найдено с помощью беспилотника примерно в одном километре от того места, где его видели в последний раз.

Напомним, власти Окленда в пятницу, 27 января, объявили чрезвычайную ситуацию из-за угрозы наводнения.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Даугаве (Западная Двина) снизился, но все еще не достиг безопасного для города Екабпилса уровня.