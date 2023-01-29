Алма-Ата, Казахстан, 29 января, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Сотрудники пожарной службы Казахстана успешно потушили возгорание в трехэтажном ресторане на горнолыжном курорте в Алма-Ате. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«29 января в 05:30 [02:30 по московскому времени — ред.] в Медеуском районе Алма-Аты на горнолыжном курорте «Шымбулак» произошло загорание трехэтажного рестобара «Облака», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь возгорания, по предварительным данным, составляла 800 квадратных метров. Спасателям удалось потушить пожар в течение трех часов после момента возгорания. Пострадавших нет.

В субботу, 28 января, сообщалось, что в историческом центре Самары на улице Садовой в двухэтажном доме начался пожар.