Бостон, США, 29 января, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В торговом центре в Инглсайде в штате Массачусетс произошла перестрелка, сообщает 28 января телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США Выстрел

Как заявили представители полиции, между двумя мужчинами по неизвестной пока причине возник конфликт и они открыли взаимный огонь. Во время перестрелки погиб покупатель торгового центра, не имевший к инциденту никакого отношения.

Благодаря профессиональным действиям охраны центра больше никто не пострадал. Сделавший смертельный выстрел преступник был арестован.

Напомним, что доступность огнестрельного оружия в США регулярно приводит к стрельбе в людных местах.