Буэнос-Айрес, 29 января, 2023, 08:29 — ИА Регнум. В ходе встречи в Буэнос-Айресе 28 января президент Аргентины Альберто Фернандес провёл с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсуждение возможности сотрудничества двух стран в сфере сжиженного газа, лития и зелёного водорода. Об этом 28 января сообщил на совместной пресс-конференции по итогам встречи аргентинский лидер.

Сергей Гунеев/РИА Новости Альберто Фернандес

«Мы говорили о газе с нашего месторождения Вака-Муэрта, о наших месторождениях лития и о нашем производстве зеленого водорода», — сказал он.

Также Фернандес отметил, что Аргентина хотела бы быть «надежным поставщиком газа и энергии».

При этом канцлер ФРГ, в свою очередь, указал на то, что Берлин рассчитывает на сотрудничество с Буэнос-Айресом в сфере сжиженного газа, и добавил, что в ходе визита в Аргентину немецкая делегация проведёт обсуждение возможности совместных проектов в области солнечной энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава немецкого военно-промышленного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что его компания готова значительно нарастить выпуск снарядов для танков и артиллерии.