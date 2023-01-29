Баку, 29 января, 2023, 08:17 — ИА Регнум. Телефонный разговор провёл вечером 28 января президент Азербайджана Ильхам Алиев со своим коллегой из Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом 29 января сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Валерий Шарифулин/ТАСС Ицхак Герцог

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Израиля и во время него Герцог «осудил теракт против посольства Азербайджана в Тегеране».

Кроме того, указывается, что израильский лидер также выразил свои соболезнования по поводу гибели при теракте главы службы безопасности азербайджанского посольства Орхана Аскерова президенту Алиеву, а также родным и близким погибшего и жителям Азербайджана.

Также отмечается, что президент Азербайджана высказал признательность за эти соболезнования и, в свою очередь, выразил соболезнования израильскому лидеру и семьям погибших в результате терактов в Иерусалиме, пожелав раненым скорейшего выздоровления.

Отметим, ранее пресс-служба азербайджанского МИД сообщила, что утром 27 января вооружённый автоматом мужчина напал на посольство Азербайджана в Иране, убив главу службы безопасности азербайджанского диппредставительства.