Вашингтон, 29 января, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Заявление Вашингтона о намерении передать Киеву танки Abrams стало результатом компромиссного соглашения между США и Германией и послужило фактически прикрытием, позволяющим Берлину незамедлительно начать поставки Украине танков Leopard 2, сообщает 28 января Washington Post.

Chad Menegay Танк Abrams

В течение длительного времени США и Германии не давалось достижения компромисса по вопросу об отправке танков Киеву. Вашингтон настаивал на поставке именно немецких танков, так как украинским танкистам легче управлять ими, нежели американскими. Берлин же обязательно требовал увязать отправку Leopard 2 с передачей Киеву американских Abrams, так как опасался остаться один на один с Москвой.

В итоге компромисс был достигнут благодаря госсекретарю США Энтони Блинкену, предложившему, что Вашингтон может пообещать отправить американские танки Abrams на Украину, но не прямо сейчас, а в чуть более поздние сроки.

Напомним, что США заявили о поставках на Украину 31 танка Abrams, а Германия — 14 танков Leopard 2.