Лондон, 29 января, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Певец из Британии Рик Эстли обратился в суд с утверждением, что рэпер Yung Gravy использовал имитацию его голоса в композиции Betty (Get Money) без разрешения. Об этом 28 января сообщает издание Deadline.

Цитата из клипа на песню Never Gonna Give You Up Рик Эстли

Рэпер Yung Gravy, в своём творчестве специализирующийся на миксовании чужих треков, использовал имитацию голоса Эстли из его ставшего мемом хита Never Gonna Give You Up. Композиция Betty в итоге стала одной из самых успешных у Yung Gravy.

В ответ Эстли обвинил рэпера в плагиате и обратился в суд с намерением запретить рэперу исполнять композицию с имитацией голоса британца. Кроме того, Эстли планирует отобрать весь доход, полученный Yung Gravy за время ротации его трека.

Попытки рэпера объяснить, что он сделал лишь вариацию по мотивам знаменитого хита, только разозлили Эстли, который уверен, что оригинал 1987 года звучит значительно лучше любого кавера и любой возможной вариации.