Донецк, 29 января, 2023, 08:05 — ИА Регнум. Несколько районов Донецка и населённый пункт Яковлевка были обстреляны вооружёнными формированиями Украины (ВФУ). Об этом 29 января сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 00:20 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 00:21 ВФУ выпустили два снаряда калибра 155 мм по Яковлевке, в 00:35 — шесть снарядов калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и в 00:44 — четыре снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что территория ДНР была обстреляна ВСУ 31 раз за прошедшие сутки.