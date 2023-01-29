Токио, 29 января, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Япония и Нидерланды договорились присоединиться к США в ограничении экспорта высокотехнологичных полупроводниковых технологий в Китай, сообщает 28 января Киодо Цусин.

Иван Шилов ИА REGNUM Японский самурай

Соглашение было заключено после того, как в октябре 2022 года США объявили о широкомасштабном экспортном контроле над некоторыми высокотехнологичными чипами, которые Китай может использовать для обучения систем искусственного интеллекта и обеспечения работы военных и разведывательных программ.

По словам экспертов, Японии и Нидерландам может потребоваться несколько месяцев для введения ограничений, поскольку им необходимо подготовить для этого внутреннее законодательство.